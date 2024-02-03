На востоке Сирии при атаках США убиты не менее 13 человек

По меньшей мере 13 человек стали жертвами ударов американских ВВС по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его информации, в результате бомбардировок погибли как минимум 13 сторонников проиранских группировок.
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате атак с воздуха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как передает
Отмечается, что боевыми самолетами было проведено три волны ударов по позициям проиранских формирований, расположенных в Дейр-эз-Зор.