На востоке Сирии при атаках США убиты не менее 13 человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате атак с воздуха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По меньшей мере 13 человек стали жертвами ударов американских ВВС по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, в результате бомбардировок погибли как минимум 13 сторонников проиранских группировок.

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате атак с воздуха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report , об этом 2 февраля сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что боевыми самолетами было проведено три волны ударов по позициям проиранских формирований, расположенных в Дейр-эз-Зор.