Шесть человек погибли в результате атаки боевиков на телецентр в Афганистане

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, в том числе четыре сотрудника телерадиокомпании и два сотрудника сил безопасности, 18 мирных жителей получили ранения в результате атаки боевиков на здание Национального радио и телевидения (НРТ) в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал Tolo News.

"Четверо сотрудников НРТ и два военнослужащих погибли", - отметил начальник полиции провинции Абдул Рахман Рахими.

Атака произошла в тот момент, когда в здании НРТ находилось большое количество сотрудников. "Когда мы услышали стрельбу, мы покинули телецентр, но персонал в здании находился на своих рабочих местах в момент атаки", - сообщил один из руководителей телерадиокомпании Амрулла Раван.

Здание НРТ было взято в оцепление, после четырех часов тяжелого боя силам безопасности Афганистана удалось нейтрализовать боевиков.

По информации телеканала, атака была совершена тремя вооруженными людьми, двое из которых были уничтожены, один задержан.