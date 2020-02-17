​Шесть человек погибли в Пакистане от ядовитого газа

Шесть человек погибли и более 100 госпитализированы из-за проблем с дыханием после утечки неизвестного ядовитого газа в порту пакистанского Карачи.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Daily.
По данным издания, полиция подозревает, что утечка газа "произошла во время разгрузки химических веществ с грузового судна, стоящего на якоре у причала Кеамари".
"Первоначальное расследование показало, что как только люди с (расположенного рядом с портом) рынка открыли контейнер, из него пошел дым, люди почувствовали проблемы с дыханием и потеряли сознание", - сообщил заместитель генерального инспектора полиции Шариджил Кхарал.
В свою очередь представитель компании Karachi Port Trust опроверг заявления о том, что утечка газа произошла с какого-либо судна, стоявшего в порту.
Сообщение об утечке газа с корабля опроверг и федеральный министр Пакистана по морским делам Али Хайдер Заиди.
"Если бы произошла утечка ядовитого газа с корабля, у нас были бы жертвы в доках или среди экипажа, но это не так", - написал Заиди в Twitter.
Министр отметил, что сейчас ведется расследование по итогам которого власти сообщат о причинах утечки газа.