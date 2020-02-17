​Шесть человек погибли в Пакистане от ядовитого газа

Шесть человек погибли и более 100 госпитализированы из-за проблем с дыханием после утечки неизвестного ядовитого газа в порту пакистанского Карачи.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Daily.

По данным издания, полиция подозревает, что утечка газа "произошла во время разгрузки химических веществ с грузового судна, стоящего на якоре у причала Кеамари".

"Первоначальное расследование показало, что как только люди с (расположенного рядом с портом) рынка открыли контейнер, из него пошел дым, люди почувствовали проблемы с дыханием и потеряли сознание", - сообщил заместитель генерального инспектора полиции Шариджил Кхарал.

В свою очередь представитель компании Karachi Port Trust опроверг заявления о том, что утечка газа произошла с какого-либо судна, стоявшего в порту.

Сообщение об утечке газа с корабля опроверг и федеральный министр Пакистана по морским делам Али Хайдер Заиди.

"Если бы произошла утечка ядовитого газа с корабля, у нас были бы жертвы в доках или среди экипажа, но это не так", - написал Заиди в Twitter.

Министр отметил, что сейчас ведется расследование по итогам которого власти сообщат о причинах утечки газа.