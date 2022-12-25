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Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку Шесть человек погибли после падения автобуса с моста в реку Лерес в испанской Галисии.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 23:39
Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку

Шесть человек погибли после падения автобуса с моста в реку Лерес в испанской Галисии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье The Guardian.

Двоих - водителя автобуса и пассажирку - удалось спасти, они отправлены в больницу. Тест показал, что водитель был трезв.

Об аварии спасателям сначала сообщил проезжавший мимо места происшествия водитель, который заметил разрушенный участок ограждения. Позднее звонок поступил от пассажира, который находился в автобусе; он рассказал, что салон заполняется водой. Спасательная операция осложнялась дождем и бурным течением.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada sərnişin avtobusunun çaya düşməsi nəticəsində bir neçə nəfər ölüb

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