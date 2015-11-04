В Египте в результате дождей и наводнений погибли 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли в Египте за минувшие сутки в результате вызванных проливными дождями наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду новостной портал газеты "Аль-Ахрам".

Восемь египтян утонули в провинции Бухейра к северу от Каира в районе Вади эн-Натрун, когда ночью их дома оказались затоплены стремительно нахлынувшей водой. В этот момент люди спали и не смогли вовремя выбраться наружу. Еще трое погибли от поражения током.

Вновь под водой оказалась северная столица страны Александрия, где обильные осадки не прекращаются с вечера вторника. В отдельных районах ее уровень поднялся на метр, затоплены автотрассы, блокирован проезд машин через многие туннели и магистрали, под водой оказалась многокилометровая набережная города. Тяжелая ситуация в городе осложняется тем, что большинство сливных стоков забиты мусором и грязью. В нескольких районах из-за разрывов электрокабелей и пожара на подстанции вследствие короткого замыкания прекратилась подача электричества.

***19:12

Шесть человек утонули и шестнадцать пострадали от ливневых потоков, обрушившихся на провинцию Бухейра на севере Египта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Стихия ранним утром в среду разыгралась практически на всем севере страны, однако наиболее сильно пострадали населенные пункты в провинции Бухейра. Там в ряде деревень потоки ливневой воды поднимались до потолка одноэтажных домов, что и привело к гибели не ожидавших таких размахов непогоды людей.

Египетский Метеоцентр ожидает, что через несколько часов мощные ливневые дожди обрушатся и на другие провинции страны. Вместе с ними наступит и значительное похолодание.