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Шесть человек погибли в автокатастрофе на юге Гватемалы

Шесть человек погибли в автокатастрофе на юге Гватемалы Шесть человек, включая несовершеннолетних, погибли в ДТП на шоссе в департаменте Эскуинтла на юге Гватемалы.
Другие страны
14 октября 2024 г. 08:13
Шесть человек погибли в автокатастрофе на юге Гватемалы

Шесть человек, включая несовершеннолетних, погибли в ДТП на шоссе в департаменте Эскуинтла на юге Гватемалы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщила местная пожарная служба.

Согласно информации, водитель пикапа потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось, упав в лесополосу. От удара машина загорелась, к месту происшествия были привлечены экстренные службы.

Медики констатировали смерть шести человек, находившихся в автомобиле, включая несовершеннолетних.

Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Qvatemalanın cənubunda avtomobil qəzasında altı nəfər həlak olub

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