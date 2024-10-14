Шесть человек погибли в автокатастрофе на юге Гватемалы

Шесть человек, включая несовершеннолетних, погибли в ДТП на шоссе в департаменте Эскуинтла на юге Гватемалы.
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Согласно информации, водитель пикапа потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось, упав в лесополосу. От удара машина загорелась, к месту происшествия были привлечены экстренные службы.
Медики констатировали смерть шести человек, находившихся в автомобиле, включая несовершеннолетних.
Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.