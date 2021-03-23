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Шесть человек погибли при стрельбе в Колорадо

Шесть человек погибли при стрельбе в Колорадо По меньшей мере шесть человек погибли в понедельник в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо).
Другие страны
23 марта 2021 г. 05:53
Шесть человек погибли при стрельбе в Колорадо

По меньшей мере шесть человек погибли в понедельник в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо).

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в числе погибших есть полицейский. Газета отмечает, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Местная полиция эти данные пока не подтверждает.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден уже проинформирован о случившемся. "Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - написала Псаки у себя в Twitter.

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