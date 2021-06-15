Шесть человек погибли при пожаре во Вьетнаме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего в трехэтажном доме в городе Винь, административном центре центральной вьетнамской провинции Нгуан, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего в трехэтажном доме в городе Винь, административном центре центральной вьетнамской провинции Нгуан, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

По его данным, здание сдавалось под частное жилье и офисы, на первом этаже размещалось кафе, недавно закрытое из-за распространения коронавируса.

Огонь быстро охватил все здание. Для борьбы с пожаром применялась спецтехника, в тушении были задействованы 100 пожарных и военнослужащие. Из-за сильного огня и дыма им не удалось спасти жителей, блокированных внутри здания.

Причины пожара устанавливаются.