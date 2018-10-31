Шесть человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Тайфун "Юту" прошёлся по северу Филиппин, став причиной оползней,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Associated Press.

В результате погибло по меньшей мере шесть человек, тысячам пришлось покинуть свои дома.

Власти проверяют сообщения о том, что в муниципалитете Натонин 20 людей оказались погребены в здании, на которое сошёл оползень. Дороги к месту заблокированы, поэтому пока точной информации о судьбе людей нет.

В эпицентре бедствия скорость ветра достигает 150 километров в час, он с корнем вырывает деревья и срывает крыши с домов.