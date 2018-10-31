 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шесть человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Тайфун "Юту" прошёлся по северу Филиппин, став причиной оползней, 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Associated Press. 

    В результате погибло по меньшей мере шесть человек, тысячам пришлось покинуть свои дома.

    Власти проверяют сообщения о том, что в муниципалитете Натонин 20 людей оказались погребены в здании, на которое сошёл оползень. Дороги к месту заблокированы, поэтому пока точной информации о судьбе людей нет.

    В эпицентре бедствия скорость ветра достигает 150 километров в час, он с корнем вырывает деревья и срывает крыши с домов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi