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Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая

Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая Причина аварии устанавливается, ведется следствие
Другие страны
24 мая 2021 г. 09:25
Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая

По меньшей мере шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с полуприцепом-тяжеловозом в городе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на севере КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье в 07:00 на участке автомагистрали №244. Микроавтобус и полуприцеп двигались в противоположных направлениях. Столкновение произошло при повороте микроавтобуса налево. Другие подробности ДТП пока не приводятся.

Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Причина аварии устанавливается, ведется следствие.

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