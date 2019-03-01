Шесть человек арестованы по делу о крушении поезда в Египте

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Египта Набиль Садек отдал распоряжение арестовать шесть человек, подозреваемых в причастности к аварии на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира, жертвами которой стали 20 человек, как передаёт Report, об этом сообщает портал Masrawy.

В числе арестованных технические сотрудники станции, а также главный подозреваемый по делу – машинист взорвавшегося поезда, а также его коллега, с которым он поспорил, и их помощники.

Отметим, что 27 февраля поезд, выехавший из депо, на скорости врезался в крытую платформу. В результате вспыхнувшего пожара и взрыва топливного бака погибли, по последним данным, 28 человек, еще более 50 пострадали.