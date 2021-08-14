Шесть частных жилых домов сгорели на юге Болгарии из-за жары

Шесть частных жилых домов и несколько сельскохозяйственных построек сгорели минувшей ночью в районе города Велинград в южной части Болгарии из-за пожара, возникшего на фоне жаркой погоды.

Шесть частных жилых домов и несколько сельскохозяйственных построек сгорели минувшей ночью в районе города Велинград в южной части Болгарии из-за пожара, возникшего на фоне жаркой погоды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, десятки жителей были эвакуированы, пострадавших нет.

"Сначала загорелась трава, а потом пожар быстро распространился и на дома, которые полностью сгорели, ничего из вещей не могли спасти. Огонь шел стеной. Воды в селе нет и тушить, пока не приехали пожарные, было нечем", - рассказали местные жители.

Десятки добровольцев, пожарные и военные продолжают борьбу с лесными пожарами, которые распространяются в горных районах Болгарии, за последние сутки было выявлено 188 новых очагов возгорания, тушение девяти из них продолжается и в настоящее время.