Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по ИГ в районе Аль-Букемаля

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство" в районе города Аль-Букемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в минобороны России.

Отмечается, что целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.

"Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в военном ведомстве.