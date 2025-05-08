Шераз Мехмуд: Пакистан готов защищать свой суверенитет

Шераз Мехмуд: Пакистан готов защищать суверенитет

Удары по Пакистану в ночь на 7 мая могут перерасти в полномасштабную войну, последствия которой выйдут далеко за пределы региона.

Об этом Report заявил научный сотрудник Института региональных исследований Западно-Каспийского университета Шераз Мехмуд.

"Индия начала крайне опасную игру в регионе, нанеся ракетный удар ночью, когда в Пакистане все мирно спали. Ни одна страна региона не может позволить себе такую войну, поскольку ее последствия затронут гораздо более широкую географию. Региональным державам следует всерьез задуматься, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Пакистан - единственное государство в регионе, которое десятилетиями ведет борьбу с терроризмом и внутренними мятежами, и оно полностью способно защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Пакистан готов решительно реагировать в случае угрозы его национальным интересам.

"В прошлый раз, когда Пакистан подвергся нападению, он сбил индийский самолет в Балакоте и захватил пилота, после чего передал его Индии, дав миру понять, что Пакистан стремится к миру. Но если речь заходит о защите суверенитета, страна не станет бездействовать. На этот раз в течение нескольких часов Пакистан сбил пять индийских истребителей и один беспилотник, которые готовились к атаке. Кроме того, Индия предприняла попытку нанести удар по гидроэлектростанции Нилум-Джелум. Любое нападение на стратегически важную инфраструктуру, такую как эта ГЭС, будет расценено как посягательство на национальное достояние. Ответ Пакистана будет гораздо более жестким", - подчеркнул Шераз Мехмуд.