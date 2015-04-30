Shell возвращается в Арктику на 25 кораблях

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Нидерландско-британский нефтяной гигант Royal Dutch Shell направляет 25 судов на освоение арктического шельфа в Чукотском море, несмотря на протесты экологов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мы в пути. Некоторые разрешения получили в последний момент", - заявил коммерческий директор корпорации Саймон Хенри. Ранее нефтяники обратились к властям США за разрешением на бурение на шельфе.

По плану Shell, экспедиция должна занять два года и исследовать месторождения у берегов Аляски.

Экологи убеждены, что возможные утечки нефти в результате работ компании могут нанести непоправимый урон арктической экологии.

В феврале 2013 года Shell приняла решение остановить разведку на шельфе у Аляски: менеджмент компании тогда заявлял, что пауза позволит проверить подготовку людей и оборудования к этой работе.