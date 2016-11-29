Shell может продать свои нефтяные активы в Ираке

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Royal Dutch Shell рассматривает возможность продажи своих нефтяных месторождений в Ираке в рамках глобальной программы по продаже активов на $30 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В частности, Shell стремится оптимизировать свой нефтегазовый портфель после приобретения британской нефтегазовой BG Group в феврале 2015 года. Учитывая падение цен на нефть с 2014 года, компания хочет сосредоточиться на СПГ-проектах, а также на глубоководной добыче нефти в Бразилии и Мексиканском заливе.

Тем не менее, компания продолжит развивать газовую отрасль в Ираке и не заинтересована в продаже соответствующих активов, отметил источник агентства.

Отмечается, что на долю Shell по итогам 2015 года пришлось 4,4% от общей добычи нефти и газа в Ираке.