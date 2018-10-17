Shell договорилась о продаже датских активов за $1,9 млрд

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Британско-нидерландская энергетическая компания Royal Dutch Shell договорилась о продаже своих нефтегазовых активов в Дании норвежской Norwegian Energy Company ASA (Noreco). Как передает Report, об этом Shell сообщила сегодня. Сумма сделки составит $1,9 млрд.

Noreco перейдет датская дочерняя компания Shell — SOGU и ее доля (36,8%) в Danish Underground Consortium — совместном предприятии, созданном Maersk Oil, Shell, Chevron и Nordsofonden для добычи нефти и газа в датской части Северного моря. В сделку входят месторождения с добычей 67 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день, а также доля Shell в нефтегазовой инфраструктуре в Северном море. Сделка еще должна получить одобрение регуляторов, Shell ожидает, что сделка будет завершена в 2019 году.