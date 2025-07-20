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Шейхи сирийских друзов объявили о готовности к обмену пленными

Шейхи сирийских друзов объявили о готовности к обмену пленными Руководство друзской общины в сирийской провинции Эс-Сувейда объявило о готовности к операции по обмену пленными с арабскими племенами после произошедших на юге страны столкновений.
Другие страны
20 июля 2025 г. 18:57
Шейхи сирийских друзов объявили о готовности к обмену пленными

Руководство друзской общины в сирийской провинции Эс-Сувейда объявило о готовности к операции по обмену пленными с арабскими племенами после произошедших на юге страны столкновений.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sham TV со ссылкой на заявление общины.

В нем указывается, что освобождение пленных бойцов и заложников начнется в 18:00 по местному времени (19:00 по Баку) в районе Умм-Зейтун. "Мы призываем всех к сотрудничеству и проявлению максимальной ответственности для обеспечения успеха этого процесса, - говорится в тексте. - Надеемся на безопасное и невредимое возвращение наших похищенных сыновей, дочерей и детей".

В заявлении содержится требование о немедленном возобновлении работы мобильной связи и интернета в провинции.

Напомним, что 19 июля друзские шейхи поддержали развертывание сил внутренней безопасности переходного правительства на административных границах провинции Эс-Сувейда с целью предотвращения проникновения на ее территорию вооруженных ополченцев арабских племен. Они также заявили о согласии на открытие гуманитарных коридоров для безопасного передвижения граждан в районах Босра-эль-Харир и Босра-эш-Шам.

В ночь на воскресенье представитель МВД в переходном правительстве арабской республики Нуреддин аль-Баба объявил, что начавшиеся 13 июля вооруженные столкновения в сирийском городе Эс-Сувейда и одноименной провинции полностью прекратились. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде.

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