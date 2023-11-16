Шейха Моза бинт Нассер отказалась от звания посла доброй воли ЮНЕСКО

Шейха Моза бинт Нассер (супруга бывшего эмира Катара шейха Хамада бен Халифы Аль Тани), приняла решение покинуть пост посла доброй воли при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Шейха Моза бинт Нассер (супруга бывшего эмира Катара шейха Хамада бен Халифы Аль Тани) приняла решение покинуть пост посла доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, данный шаг был предпринят этой влиятельной и известной в мире женщиной из-за того, что ЮНЕСКО не смогла выполнять задачу по спасению и оказанию помощи детям сектора Газа, которые оказались главной жертвой бомбардировок со стороны Израиля.

Шейха Моза объявила о своем решении на саммите в Стамбуле с участием супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины", утверждает Al Jazeera.

Отметим, она сотрудничала с ООН в области поддержки глобального образования с 2003 года.