​Шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20

Шеф протокола президента США Дональда Трампа Шон Лоулер отстранен от службы незадолго до саммита "большой двадцатки" в Осаке, сообщает NBC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, против Лоулера ведется расследование в связи с "дискриминацией и угрозами". Он пока не уволен, но официальные лица, которых цитирует канал, не думают, что Лоулер вернется на работу.

На саммите G20 Трампа будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри-Кейт Фишер. У Трампа на "двадцатке" запланировано не менее восьми двусторонних встреч с мировыми лидерами, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Лоулер отказался от комментариев. Детали служебного расследования против него пока неизвестны.

Лоулер был назначен Трампом и утвержден сенатом в 2017 году. Имеет дипломатический ранг посла.