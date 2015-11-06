Шеф Пентагона посетил авианосец "Теодор Рузвельт" в Южно-Китайском море

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер посетил в четверг американский авианосец "Теодор Рузвельт", находящийся в Южно-Китайском море (ЮКМ), и выразил обеспокоенность по поводу действий Пекина в этом регионе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению пресс-службы американского военного ведомства, Картера сопровождал министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн. Шеф Пентагона сказал, что совместный визит служил наглядным подтверждением "востребованности американского присутствия" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Многие страны региона обращаются к США и просят нас больше работать с ними, чтобы мы могли хранить здесь мир", - сказал Картер. "Здесь имеется большая обеспокоенность по поводу поведения Китая", - добавил он.

США утверждают, что отстаивают в ЮКМ принцип "свободы судоходства". По их словам, именно поэтому их корабли нарушают границы 12-мильной зоны у рифов в ЮКМ, которые КНР считает своей суверенной территорией. В самом Китае эти действия рассматриваются, как провокационные.