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Шеф Пентагона обсудил с главой МИД Японии КНДР, Украину и Китай

Шеф Пентагона обсудил с главой МИД Японии КНДР, Украину и Китай Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел встречу в Токио с главой Пентагона Ллойдом Остином, который находится с визитом в Японии.
Другие страны
1 июня 2023 г. 07:48
Шеф Пентагона обсудил с главой МИД Японии КНДР, Украину и Китай

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел встречу в Токио с главой Пентагона Ллойдом Остином, который находится с визитом в Японии.

Как передает Report со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство, они обсудили некоторые международные вопросы, касающиеся КНДР, Украины и Китая.

"Стороны обсудили обостряющуюся обстановку в регионе, включая все более активную ядерную и ракетную деятельность Северной Кореи, в том числе вчерашний запуск "военного разведывательного спутника" с использованием технологий баллистических ракет, агрессию России в Украине, попытку Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво силой, а также усиление военной координации Китая и России вблизи Японии", - отмечается в сообщении МИД.

Остин подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также развитию стратегического взаимодействия с Японией.

Глава Пентагона находится с визитом в Японии. После этого Остин отправится в Сингапур, где примет участие в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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