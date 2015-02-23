Шеф Пентагона не представил Белому дому рекомендации по вопросу поставки оружия Украине

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Новый министр обороны США Эштон Картер еще не выработал рекомендации президенту Бараку Обаме по вопросу о целесообразности поставок оружия нынешним властям в Киеве. Об этом шеф Пентагона сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Кандагаре в рамках пребывания в Афганистане со своим первым зарубежным визитом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заверил Картер, администрация США "поддерживает украинское правительство в его усилиях, направленных на защиту территориальной целостности и суверенитета". Однако, "фундаментальным образом эта поддержка должна быть политической и экономической", подчеркнул глава американского военного ведомства.

Впрочем, у такого содействия "может быть и измерение в области безопасности", считает Картер. По словам министра, он "открыт (для идей) относительно того, какую форму может принять" такая форма помощи Киеву.

Именно это Картер, согласно изложенной им информации, пытался донести до членов Конгресса США, когда затрагивал данную тему на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры. "Поскольку к исполнению своих обязанностей я приступил лишь несколько дней назад, я еще не подготовил свою собственную оценку (этой проблемы)", - признал Картер.