Шавкат Мирзиёев и Олаф Шольц обсудили возможности дальнейшего расширения многопланового сотрудничества

В Конгресс-центре города Самарканда состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца в узком формате и с участием делегаций.

В Конгресс-центре города Самарканда состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца в узком формате и с участием делегаций.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката.

В начале встречи лидер нашей страны особо отметил историческую значимость визита Федерального Канцлера в Узбекистан.

– Рассматриваем это как подтверждение вашего особого внимания к дальнейшему развитию многогранных узбекско-германских отношений и поддержки необратимых реформ в Новом Узбекистане, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава нашего государства искренне поздравил гостей с 75-летием основания Федеративной Республики Германия и предстоящим Днем германского единства.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-германских многоплановых отношений.

Подчёркнуто, что прошлогодние встречи на высшем уровне в Берлине придали серьезный импульс развитию практического сотрудничества двух стран.

Активизировались контакты на всех уровнях. Товарооборот в прошлом году превысил 1 миллиард евро. Расширяется сотрудничество с немецким бизнесом – с начала года в экономику нашей страны поступили инвестиции компаний Германии на сумму 800 миллионов евро.

В июне в Ташкенте успешно проведено восьмое заседание узбекско-германского Делового совета.

Дана высокая оценка проектам финансово-технического содействия по линии банка KfW и Германского общества по международному сотрудничеству.

Подчеркнуто, что важным событием в культурной сфере стало проведение в прошлом году выставки культурного наследия Узбекистана в Новом музее Берлина, которую посетили свыше полумиллиона жителей и гостей столицы Германии.

С удовлетворением также отмечено открытие этим летом в городе Самарканде Высшей школы медицинских наук имени Авиценны и Генриха Шиппергеса.

Стороны выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел.

Внешнеполитическим ведомствам поручено рассмотреть вопросы повышения уровня узбекско-германских отношений, проводить регулярные консультации по международной и региональной проблематике, в том числе по ситуации в Афганистане.

Будет продолжено активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур.

Отмечено, что к нынешнему саммиту подготовлена стратегическая Программа промышленного и технологического партнёрства. На проработке проекты кооперации с ведущими компаниями и банками Германии на сумму порядка

9 миллиардов евро.

Они охватывают такие направления, как "зелёная" энергетика, химическая отрасль, освоение критических материалов, машиностроение, текстильная промышленность, производство стройматериалов и многие другие.

Среди наиболее значимых отмечены проекты строительства парогазовых электростанций в регионах нашей страны с компанией Siemens Energy, "метанольного острова" и производство "зелёного" аммиака с Linde Group, освоения крупного месторождения меди с участием KfW Ipex-Bank, добыча меди и производство кабельной продукции с Giga Fiber, выпуск углеродного волокна с AMK Global, чёрной сажи и водорода с Guesscon и многие другие.

Есть целый ряд новых проектов локализации насосных систем, возобновляемой энергетики, по выпуску медицинских изделий, созданию логистических центров.

Достигнута договоренность ускорять и поддерживать эти проекты, внедрять эффективные инструменты стимулирования инвестиций.

Подчеркнута важность подписываемых в ходе визита соглашений по сотрудничеству в сфере критических сырьевых ресурсов и изменения климата.

Выражена заинтересованность в участии Узбекистана в Климатическом клубе, созданном по инициативе Правительства Германии.

Особое внимание уделено вопросам транспорта и логистики, развития системы эффективных наземных и воздушных маршрутов, снижения транспортных издержек.

Лидер Узбекистана также предложил рассмотреть вопрос возобновления прямых полётов авиакомпании Lufthansa в нашу страну.

Подчеркнута важность расширения партнерских отношений между регионами Узбекистана и Германии. С начала года нашу страну посетили представители двух федеральных земель Германии. До конца года ожидаются визиты делегаций Берлина, Баварии и Тюрингии.

С удовлетворением отмечено подписание в ходе нынешнего визита Соглашения в области трудовой миграции, направленного на организацию прозрачного и системного сотрудничества в этой сфере.

Предложено на уровне ответственных ведомств разработать "дорожную карту" практического взаимодействия в подготовке и направлении востребованных узбекских специалистов в Германию.

Выражена заинтересованность в широком внедрении германской модели дуального образования в регионах Узбекистана. Для развития образовательного и научного обмена между ведущими университетами предложено запустить Форум вузов двух стран.

Узбекская сторона выразила готовность создать все условия для реализации совместных программ, открытия факультетов и филиалов высших учебных заведений Германии.

Отмечено, что в рамках визита состоится запуск совместной Школы по подготовке управленческих кадров.

Президент Узбекистана подчеркнул высокий интерес нашей молодёжи к немецкому языку, который у нас изучают почти 300 тысяч молодых людей. В качестве примера приведена недавняя победа школьницы из Андижана Районы Ибрагимовой на Всемирной олимпиаде по немецкому языку.

Германской стороной выражена готовность содействовать расширению программ изучения языка и подготовки преподавателей в регионах нашей страны.

Предложено возобновить работу Смешанной комиссии по культурному сотрудничеству.

По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и принятии совместной "дорожной карты" по реализации принятых решений и подписанных соглашений.