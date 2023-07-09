Шавкат Мирзиёев проголосовал на президентских выборах

Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на 59-м избирательном участке в Ташкенте около 10:00 по местному времени (90:00 по бакинскому времени).

Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на 59-м избирательном участке в Ташкенте около 10:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Мирзиёева сопровождали супруга, дети и внуки. После голосования кандидат в президенты пообщался с местными жителями, пришедшими на избирательный участок.

Отметим, что сегодня в Узбекистане проходят внеочередные президентские выборы.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени) и закроются в 20:00 (19:00 по бакинскому времени).