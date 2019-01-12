Шатдаун в США побил рекорд продолжительности

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Шатдаун в США - временное сокращение работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета - побил исторический рекорд продолжительности, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Издание отмечает, что администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния.

Президент Дональд Трамп продолжает требовать 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, не хотят и слышать о стене и называют кризис "искусственным".

Трамп размышляет над введением режима чрезвычайного положения на границе, чтобы обойти конгресс и попытаться профинансировать стену. Но этот шаг будет немедленно оспорен в суде с неясными последствиями для администрации, да и испортит отношения с конгрессом на перспективу.

Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 - январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, на полночь субботы длится уже 22-й день.