Шатдаун может иметь последствия для способности США обеспечивать безопасность

Приостановка работы федерального правительства (шатдаун) может иметь реальные последствия для способности США обеспечивать свою безопасность.
Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"В долгосрочной перспективе, в зависимости от того, будет ли приостановка работы [правительства], как долго она продлится, это может иметь реальные практические последствия для нашей способности продолжать обеспечивать национальную безопасность Соединенных Штатов", - сказал он.
Кирби пояснил, что речь идет о влиянии на работу Пентагона, Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности.
По его словам, шатдаун приведет к нарушениям в плане выполнения контрактов, поставок, закупок, технического обслуживания. При этом возобновление работ по контрактам, "скорее всего, обойдется налогоплательщикам дороже из-за задержек", подчеркнул Кирби. Представитель Белого дома объяснил, что при этом некоторые госслужащие должны будут продолжать работу без оплаты своего труда.