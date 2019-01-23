Шатдаун мешает агентам ФБР проводить контртеррористические операции

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Продолжающаяся в США частичная приостановка работы правительства создает помехи в работе агентов Федерального бюро расследований (ФБР), передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Согласно отчету Ассоциации агентов ФБР, шатдаун "наносит вред контртеррористическим и контрразведывательным операциям по всему земному шару".

"Подготовка к конкретным операциям по реагированию на чрезвычайные происшествия была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это продолжается не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств. Это негативно сказывается на возможности выполнять нашу работу и защищать американский народ", - говорится в отчете.

Отмечается, что сотрудники ФБР испытывают сложности и при работе с информаторами и переводчиками, которым не получается платить, что "наносит существенный урон контртеррористическим расследованиям и операциям".

Большая часть из 13 тысяч специальных агентов ФБР вынуждена продолжать работать без оплаты.