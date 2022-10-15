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Шарль Мишель выразил соболезнования Турции

Шарль Мишель выразил соболезнования Турции Глава Совета Евросоюза Шарль Мишель выразил соболезнования турецким семьям, которые потеряли своих близких во время взрыва в турецкой провинции Барты.
Другие страны
15 октября 2022 г. 14:45
Шарль Мишель выразил соболезнования Турции

Глава Совета Евросоюза Шарль Мишель выразил соболезнования турецким семьям, которые потеряли своих близких в результате взрыва на шахте в турецкой провинции Бартын.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Опечален трагической гибелью людей на угольной шахте Бартыне. Мои соболезнования семьям, потерявшим близких, и всему обществу, собравшемуся вместе в этот момент скорби. Наилучшие пожелания выжившим и спасателям",- говорится в публикации.

14 октября произошел взрыв на каменноугольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын, в результате которого погибли 40 человек. Одиннадцать получили ранения и госпитализированы, еще 58 удалось выбраться из шахты невредимыми. Состояние одного шахтера, оставшегося под завалами, неизвестно.

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