Шарль Мишель: Внимательно следим за развитием ситуации в России

Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в России.

Европейский союз внимательно следит за развитием ситуации в России.

Как передает Report, об этом заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

"Мы на связи с европейскими лидерами и партнерами по G7. Это явно внутрироссийская проблема. Наша поддержка Украине и Зеленскому непоколебима",- написал он.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

В Москве, в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.