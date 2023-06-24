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Шарль Мишель: Внимательно следим за развитием ситуации в России

Шарль Мишель: Внимательно следим за развитием ситуации в России Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в России.
Другие страны
24 июня 2023 г. 14:29
Шарль Мишель: Внимательно следим за развитием ситуации в России

Европейский союз внимательно следит за развитием ситуации в России.

Как передает Report, об этом заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

"Мы на связи с европейскими лидерами и партнерами по G7. Это явно внутрироссийская проблема. Наша поддержка Украине и Зеленскому непоколебима",- написал он.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

В Москве, в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

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Версия на английском языке Charles Michel: EU monitoring situation in Russia
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Avropa İttifaqı Rusiyada baş verənləri diqqətlə izləyir"

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