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Шарль Мишель совершит визиты в Казахстан и Узбекистан

Шарль Мишель совершит визиты в Казахстан и Узбекистан Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель посетит страны Центральной Азии.
Другие страны
8 октября 2022 г. 17:48
Шарль Мишель совершит визиты в Казахстан и Узбекистан

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель посетит страны Центральной Азии.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 26-27 октября посетит Астану, где проведет с ним встречу.

Кроме того, 28 октября Шарль Мишель совершит визит в Узбекистан и проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Он отметил, что ЕС готов углублять связи с государствами Центральной Азии, а также поддерживать сотрудничество между странами региона.

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