Шарль Мишель совершит визиты в Казахстан и Узбекистан

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель посетит страны Центральной Азии.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель посетит страны Центральной Азии.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 26-27 октября посетит Астану, где проведет с ним встречу.

Кроме того, 28 октября Шарль Мишель совершит визит в Узбекистан и проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Он отметил, что ЕС готов углублять связи с государствами Центральной Азии, а также поддерживать сотрудничество между странами региона.