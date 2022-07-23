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Шарль Мишель: Россия виновата в продовольственном кризисе

Шарль Мишель: Россия виновата в продовольственном кризисе Россия виновата в продовольственном кризисе, только на ней лежит вина.
Другие страны
23 июля 2022 г. 20:53
Шарль Мишель: Россия виновата в продовольственном кризисе

Россия виновата в продовольственном кризисе, только на ней лежит вина.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Несколько минут назад мы общались с премьер-министром Украины. Несколько часов назад российские ракеты были направлены на Одессу и миллионы тонн украинского зерна, которые находились в портах из-за блокировки украинских портов. Это действительно создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру.

Я только что вернулся из Африки. У меня была возможность встречаться с лидерами африканских стран: они знают, что ситуация очень сложная для них, а может быть еще сложнее в будущем. Мы должны четко понять, что Россия виновата в этом кризисе, только на ней лежит вина", - сказал Мишель, обращаясь к участникам второго саммита первых леди и джентльменов, который прошел в Киеве в формате телемоста между разными странами мира.

Он подчеркнул, что именно поэтому санкции против РФ будут оставаться. Мишель добавил, что ЕС приветствует решение разблокировать Черное море для экспорта зерна и других товаров.

По его словам, Европейский Совет будет привлекать к ответственности причастных к военным преступлениям в Украине.

"Будем привлекать к ответственности всех тех, кто совершает военные преступления. Хорошо, что сохраняются доказательства, потому что не должно быть безнаказанности. Мы полностью поддерживаем процессы расследования украинскими органами и европейскими и осуждаем негативное отношение России к военнопленным", - сказал он.

Мишель также подчеркнул, что Европейский Союз будет поддерживать Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией столько, сколько это будет необходимо.

"Украинцы – вы не одни. Мы стоим плечом один к одному вместе столько, сколько нужно, потому что мы никогда не согласимся на то, чтобы в мире царила жестокая сила. Вы восстановите страну. Украина вместе с ЕС станет более сильной, процветающей и свободной", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel “Dünyadakı ərzaq böhranında Rusiya təqsirkardır”

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