Шарль Мишель: Россия виновата в продовольственном кризисе

Россия виновата в продовольственном кризисе, только на ней лежит вина.

Россия виновата в продовольственном кризисе, только на ней лежит вина.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Несколько минут назад мы общались с премьер-министром Украины. Несколько часов назад российские ракеты были направлены на Одессу и миллионы тонн украинского зерна, которые находились в портах из-за блокировки украинских портов. Это действительно создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру.

Я только что вернулся из Африки. У меня была возможность встречаться с лидерами африканских стран: они знают, что ситуация очень сложная для них, а может быть еще сложнее в будущем. Мы должны четко понять, что Россия виновата в этом кризисе, только на ней лежит вина", - сказал Мишель, обращаясь к участникам второго саммита первых леди и джентльменов, который прошел в Киеве в формате телемоста между разными странами мира.

Он подчеркнул, что именно поэтому санкции против РФ будут оставаться. Мишель добавил, что ЕС приветствует решение разблокировать Черное море для экспорта зерна и других товаров.

По его словам, Европейский Совет будет привлекать к ответственности причастных к военным преступлениям в Украине.

"Будем привлекать к ответственности всех тех, кто совершает военные преступления. Хорошо, что сохраняются доказательства, потому что не должно быть безнаказанности. Мы полностью поддерживаем процессы расследования украинскими органами и европейскими и осуждаем негативное отношение России к военнопленным", - сказал он.

Мишель также подчеркнул, что Европейский Союз будет поддерживать Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией столько, сколько это будет необходимо.

"Украинцы – вы не одни. Мы стоим плечом один к одному вместе столько, сколько нужно, потому что мы никогда не согласимся на то, чтобы в мире царила жестокая сила. Вы восстановите страну. Украина вместе с ЕС станет более сильной, процветающей и свободной", - сказал он.