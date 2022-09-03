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Шарль Мишель: Повышение цен на газ и электроэнергию - это катастрофа для наших граждан

Шарль Мишель: Повышение цен на газ и электроэнергию - это катастрофа для наших граждан Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на стремительный рост цен на газ и электроэнергию, отметив, что ЕК до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как можно снизить б
Другие страны
3 сентября 2022 г. 02:36
Шарль Мишель: Повышение цен на газ и электроэнергию - это катастрофа для наших граждан

Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на стремительный рост цен на газ и электроэнергию, отметив, что ЕК до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как можно снизить быстрорастущие цены.

Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

"Мы не только сегодня обнаружили проблему", - отметил Мишель. Европейский совет, по его словам, впервые обсудил этот вопрос в октябре прошлого года и с тех пор рассматривал его снова и снова. "И мы несколько раз просили Еврокомиссию внести конкретные предложения", - подчеркнул политик.

"Для наших граждан, семей, компаний рост цен на газ и электроэнергию - это катастрофа. Не можем терять ни дня, не можем позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы", - сказал Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Vətəndaşlarımız üçün qazın və işığın bahalaşması fəlakətdir”

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