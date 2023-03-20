Шарль Мишель поделился публикацией в связи с праздником Новруз

Начало весны приносит новую надежду, в которой мы все больше и больше нуждаемся в эти трудные времена.

Начало весны приносит новую надежду, в которой мы все больше и больше нуждаемся в эти трудные времена.

Как передает Report, об этом президент Совета Евросоюза Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter в связи с праздником Новруз.

"Искренне поздравляю всех празднующих Новруз, в том числе и в Центральной Азии, и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. Начало весны приносит новую надежду, в которой мы все больше и больше нуждаемся в эти трудные времена. Желаю празднующим счастья, благополучия и самое главное мира", - отметил Мишель.