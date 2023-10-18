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Шарль Мишель: Необходимо тщательное расследование трагической атаки на больницу в Газе

Шарль Мишель: Необходимо тщательное расследование трагической атаки на больницу в Газе Необходимо провести тщательное расследование трагической атаки на больницу Аль-Ахли в Газе.
Другие страны
18 октября 2023 г. 11:33
Шарль Мишель: Необходимо тщательное расследование трагической атаки на больницу в Газе

Необходимо провести тщательное расследование трагической атаки на больницу Аль-Ахли в Газе.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал Глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я потрясен трагическим нападением на больницу Аль-Ахли в Газе. Нет никакой мыслимой причины наносить удар по объекту, где находятся ни в чем не повинные гражданские лица и медицинский персонал", - написал он.

Глава Евросовета подчеркнул, что нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры противоречит нормам международного права.

"Необходимо провести тщательное расследование всех фактов, связанных с этим инцидентом, и привлечь виновных к ответственности. Мы также призываем немедленно предоставить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа для оказания помощи", - заключил он.

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Версия на английском языке Charles Michel: ‘We urge for immediate access to humanitarian aid in the Gaza strip to provide assistance’ 
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Qəzzada xəstəxanaya hücum edənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır"

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