Шарль Мишель: Необходимо тщательное расследование трагической атаки на больницу в Газе

Необходимо провести тщательное расследование трагической атаки на больницу Аль-Ахли в Газе.

Необходимо провести тщательное расследование трагической атаки на больницу Аль-Ахли в Газе.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал Глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я потрясен трагическим нападением на больницу Аль-Ахли в Газе. Нет никакой мыслимой причины наносить удар по объекту, где находятся ни в чем не повинные гражданские лица и медицинский персонал", - написал он.

Глава Евросовета подчеркнул, что нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры противоречит нормам международного права.

"Необходимо провести тщательное расследование всех фактов, связанных с этим инцидентом, и привлечь виновных к ответственности. Мы также призываем немедленно предоставить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа для оказания помощи", - заключил он.