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Шарль Мишель не будет баллотироваться в Европейский парламент

Шарль Мишель не будет баллотироваться в Европейский парламент Президент Европейского совета Шарль Мишель отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и вместо этого останется на своем посту, спустя три недели после объявления о том, что он примет участие на выборах.
Другие страны
26 января 2024 г. 22:15
Шарль Мишель не будет баллотироваться в Европейский парламент

Президент Европейского совета Шарль Мишель отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и вместо этого останется на своем посту спустя три недели после объявления о том, что он примет участие на выборах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Financial Times.

Это означает, что бывший премьер-министр Бельгии продолжит председательствовать на саммитах ЕС и не уйдет в отставку до истечения своего мандата в декабре.

Как пишет FT, это неожиданное решение было принято за шесть дней до решающего саммита лидеров ЕС, на котором будет решаться будущее финансовой поддержки Украины со стороны блока.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.

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