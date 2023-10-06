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Шарль Мишель: Наргиз Мохаммади - луч надежды для угнетенных женщин во всем мире

Шарль Мишель: Наргиз Мохаммади - луч надежды для угнетенных женщин во всем мире Лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади является лучом надежды для угнетенных женщин во всем мире.
Другие страны
6 октября 2023 г. 14:25
Шарль Мишель: Наргиз Мохаммади - луч надежды для угнетенных женщин во всем мире

Лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади является лучом надежды для угнетенных женщин во всем мире.

Как сообщает Report, об этом глава Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель написал в социальной сети "X".

"Ее борьба за права и свободу человека вдохновляет всех нас. Это напоминание о том, что только там, где женщины в безопасности, в безопасности все", - подчеркнул он.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года cегодня объявлена иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Награждение лауреатов пройдет 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В Стокгольме награды в пяти номинациях будет вручать король Швеции, в Осло премию мира вручит глава Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. Лауреаты получат диплом, медаль из 18-каратного золота и денежную премию в 11 млн шведских крон (около 989 тыс. долларов).

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Версия на английском языке Charles Michel: Narges Mohammadi is a beacon of hope for oppressed women everywhere
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Nərgiz Məhəmmədi hər yerdə məzlum qadınlar üçün ümid işığıdır"

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