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Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета

Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета Председатель Европейского совета Шарль Мишель намерен участвовать в выборах в Европарламент, он может покинуть свой пост в середине июля.
Другие страны
7 января 2024 г. 04:45
Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель намерен участвовать в выборах в Европарламент, он может покинуть свой пост в середине июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сам глава Евросовета.

"Я буду выступать на европейских выборах от партии Реформаторское движение, - приводит слова Мишеля портал Sudinfo. - Я намерен принять присягу в качестве члена Европейского парламента".

Срок полномочий Шарля Мишеля в качестве председателя Европейского совета заканчивается в ноябре 2024 года, выборы пройдут в июле. Как отметит политик, "занимать две должности невозможно".

"Это означает, что я буду исполнять свои обязанности в качестве председателя Европейского совета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европейского парламента 16 июля", - пояснил он. К тому времени Европейский совет должен решить, кто будет приемником Шарля Мишеля и когда он вступит в должность.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня.

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