Шарль Мишель: Евросоюз поддерживает украинскую формулу мира

Европейский Союз поддерживает украинскую формулу мира.

Европейский Союз поддерживает формулу мира Украины.

Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в видеообращении к участникам 4-го саммита Крымской платформы.

Он отметил, что ЕС поддерживает справедливый мир и Устав ООН должен быть основой международного права: "Крым принадлежит Украине. В течение десяти лет мы четко и ясно заявляли об этом. Мы решительно поддерживаем формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, порядок, основанный на международном праве, а также суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран мира”.

Мишель подчеркнул, что ЕС продолжат оказывать помощь Украине в поддержке мирного плана, основанного на фундаментальных принципах: "ЕС является домом для украинцев. Поэтому мы полны решимости оказывать военную, экономическую и политическую поддержку. Мы продолжим призывать международное сообщество к активизации действий, чтобы показать миру, что изоляция России и поведение Кремля чрезвычайно опасны для всех нас”.