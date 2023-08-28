Шарль Мишель: ЕС следует быть готовым к расширению к 2030 году

Европейский союз должен быть готов к приему новых членов в состав объединения к 2030 году.

Европейский союз должен быть готов к приему новых членов в состав объединения к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект речи главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии XVIII Международного стратегического форума.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году. Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов", - говорится в проекте выступления Мишеля.