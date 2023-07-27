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Шарль Мишель: ЕС решительно осуждает попытку госпереворота в Нигере

Шарль Мишель: ЕС решительно осуждает попытку госпереворота в Нигере Евросоюз (ЕС) полностью поддерживает действующего президента Нигера Мохамеда Базума, который столкнулся с попыткой государственного переворота в стране.
Другие страны
27 июля 2023 г. 13:37
Шарль Мишель: ЕС решительно осуждает попытку госпереворота в Нигере

Евросоюз (ЕС) полностью поддерживает действующего президента Нигера Мохамеда Базума, который столкнулся с попыткой государственного переворота в стране.

Как передает Report, глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях о том, что об этом он заявил африканскому лидеру в ходе телефонного разговора.

"Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в полной поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любые попытки дестабилизировать Нигер", - отметил Мишель.

Напомним, что утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что Базум поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

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Версия на английском языке Charles Michel: EU strongly condemns coup attempt in Niger

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