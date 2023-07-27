Шарль Мишель: ЕС решительно осуждает попытку госпереворота в Нигере
Шарль Мишель: ЕС решительно осуждает попытку госпереворота в НигереЕвросоюз (ЕС) полностью поддерживает действующего президента Нигера Мохамеда Базума, который столкнулся с попыткой государственного переворота в стране.
Евросоюз (ЕС) полностью поддерживает действующего президента Нигера Мохамеда Базума, который столкнулся с попыткой государственного переворота в стране.
Как передает Report, глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях о том, что об этом он заявил африканскому лидеру в ходе телефонного разговора.
"Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в полной поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любые попытки дестабилизировать Нигер", - отметил Мишель.
Напомним, что утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что Базум поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
J’ai parlé avec le Président @mohamedbazoum et lui ai assuré le plein soutien de l’UE.
Nous condamnons fermement toute tentative de déstabilisation du Niger.