"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

ЕС и его партнеры ответят решимостью, единством, стойкостью и солидарностью".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель.