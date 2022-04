Шарль Мишель: Другого пути, кроме серьезного ужесточения санкций, нет

Россия не выиграет начатую ею войну.

Как передает Report , об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

"Вывести из строя военную машину Кремля сейчас жизненно необходимо, чтобы остановить зверства, совершенные в Украине. Другого пути, кроме серьезного ужесточения санкций, нет",- написал он.