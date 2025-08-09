О нас

Шариф: Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Шариф: Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией Пакистан приветствует историческое мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией на саммите в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.
Другие страны
9 августа 2025 г. 08:47
Шариф: Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Пакистан приветствует историческое мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией на саммите в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в публикации пакистанского премьера Шахбаза Шарифа в соцсети Х.

Подчеркивается, что это событие знаменует начало новой эры мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе — "регионе, пережившем десятилетия конфликтов и человеческих страданий".

"Мы поздравляем президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этим историческим соглашением, которое отражает мудрость и дальновидность в определении курса на мирное будущее для своего региона. Пакистан всегда поддерживал братский народ Азербайджана, и мы поддерживаем его в этот славный момент его истории.

Мы также высоко ценим посредническую роль США под руководством президента Дональда Трампа, которая позволила обеим сторонам прийти к соглашению, открывающему новые возможности для торговли, развития связей и региональной интеграции. Мы надеемся, что этот дух диалога послужит примером для других регионов, столкнувшихся с затяжными конфликтами", - подчеркнул Шахбаз Шариф.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri: Azərbaycan və Ermənistan arasında tarixi sülh sazişini alqışlayırıq

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
2 августа 2025 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi