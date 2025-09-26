Шариф: Пакистан предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Пакистан предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира за его многочисленные миротворческие усилия.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил в ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что миротворческие усилия американского лидера в достижении режима прекращения огня с Индией пресекли угрозу полномасштабной войны в Юго-Восточной Азии.

"Выражаю признательность президенту Дональду Трампу за то, что он внес посильный вклад в дело мирного урегулирования в нашей части Земного шара. Пакистан в знак признательности выдвинул его в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Это минимум, что мы можем сделать, учитывая его любовь к миру", - заявил премьер Шариф.

Он также поблагодарил Азербайджан за дипломатическую поддержку Пакистана во время последней эскалации конфликта с Индией.

"Благодарим наших друзей и партнеров - Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Азербайджан, Иран, ОАЭ и Генсека ООН - за дипломатическую поддержку в эти трудные времена", - добавил он.