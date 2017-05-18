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    Шантажист вымогал у жены Шумахера 900 тыс. евро, угрожая убить их детей

    Преступника вычислили по номеру банковского счета

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Шантажист вымогал у жены семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринны 900 тыс. евро, сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ.

    В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронную почту Коринны Шумахер. В нем говорилось, что если деньги не будут получены до 31 марта 2016 года, дети пары будут убиты.

    У четы Шумахеров двое детей: дочь по имени Джина-Мария и сын Мик, который в то время уже выступал в гоночной серии "Формула-4".

    Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном.

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