Шансы Ле Пен на победу во втором туре выборов возрастают

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Шансы кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" на победу в предстоящем 7 мая втором туре выборов главы государства возрастают.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса компаний IFOP и Fiducial, обнародованные в среду.

Согласно этим данным, за сутки с последнего опроса Ле Пен набрала 0,5 процентных пункта и сейчас за нее готовы проголосовать 39,5% избирателей.

Вместе с тем, этого результата не хватит для победы в выборах. Кандидату от движения "Вперед", экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону прочат поддержку 60,5% избирателей.

Как свидетельствуют данные опроса, явка во втором туре составит 72%.