Росморречфлот: Шансов найти выживших моряков с горящих в Черном море судов нет

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар еще не потушен.

Как сообщили в Росморречфлоте, спасенные моряки с двух горящих судов, а также тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь.

Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 11 человек.