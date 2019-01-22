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    Росморречфлот: Шансов найти выживших моряков с горящих в Черном море судов нет

    Операция переведена из спасательной в поисковую, пожар еще не потушен
    © TASS

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили  в пресс-службе Росморречфлота.

    Пожар еще не потушен. 

    Как сообщили в Росморречфлоте, спасенные моряки с двух горящих судов, а также тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь.

    Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

    В результате пожара на двух судах в Керченском проливе  погибли 11 человек. 

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