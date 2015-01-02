​В массовой давке за фальшивыми долларами в Шанхае погибли 36 человек

По последним данным, среди пострадавших находятся 47 человек. Большинство жертв трагедии - женщины и студенты. Среди погибших и раненых есть дети.
Давка, произошла из-за того, что с крыши 18-этажного дома начали разбрасывать копии долларовых купюр.
По последним данным, среди пострадавших находятся 47 человек. Большинство жертв трагедии - женщины и студенты. Среди погибших и раненых есть дети.
Давка, произошла из-за того, что с крыши 18-этажного дома начали разбрасывать копии долларовых купюр.
News DepartmentАвтор новости
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