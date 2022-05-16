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Шанхай изложил планы по выходу из карантина в связи с COVID-19

Шанхай изложил планы по выходу из карантина в связи с COVID-19 Шанхай изложил планы по выходу из карантина из-за COVID-19 и возвращению к более нормальной жизни с 1 июня.
Другие страны
16 мая 2022 г. 13:43
Шанхай изложил планы по выходу из карантина в связи с COVID-19

Шанхай изложил планы по выходу из карантина в связи с COVID-19 и возвращению к обычный жизни с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, заместитель мэра Шанхая Цзун Мин сказала, что город будет открываться поэтапно, при этом ограничения на движение в основном останутся до 21 мая.

"С 1 июня до конца месяца, пока риски возобновления инфекции находятся под контролем, мы будем полностью осуществлять профилактику и контроль над эпидемией, нормализуем управление и полностью восстановим нормальное производство и жизнь в городе", - сказала она.

Но это объявление было встречено со скептицизмом некоторыми жителями Шанхая, которые были разочарованы очередным сдвигом графиков отмены ограничений. Так, карантин в Шанхае длится уже более 6-ти недель.

Карантин в Шанхае и COVID ограничения для сотен миллионов потребителей и работников в десятках городов Китая нанесли экономический ущерб целому ряду секторов, усилив опасения, что экономика страны может сократиться во втором квартале.

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